МТС обязали демонтировать вышку связи

Разрешился конфликт, который разгорелся между жителями сразу нескольких домов на улице Подлесной в Перми и компанией МТС. Ее специалисты установили вышку сотовой связи прямо рядом с многоэтажками, детским садом и школой. Люди испугались вредного излучения. Чем все закончилось?

На вышку сотовой связи за окном Ирина Красильникова, директор частного детского сада, смотрит каждый день. Вот уже несколько недель кандидат педагогических наук пытается разобраться в электромагнитных волнах и их влиянии на организм человека.

Ирина Красильникова, директор детского сада: "Непосредственно вблизи детских учреждений строительство вышки крайне нежелательно".

Техническая сторона сегодня заботит не только директора детского сада. Поблизости от вышки сотовой связи расположено два больших многоквартирных дома, муниципальный детский сад и общеобразовательная школа. Жители уже написали внушительный пакет заявлений во все инстанции.

Андрей Герасимов, председатель ТСЖ ул. Подлесная, 43а: "Мы с жителями по этой проблеме обратились в прокуратуру с жалобой и в приемную губернатора".

Похожая история уже происходила весной прошлого года в Орджоникидзевском районе. Один из сотовых операторов, компания МТС, решила установить свою вышку прямо в центре частного сектора. Несмотря на все старания жителей окрестных домов, суд встал на сторону владельцев вышки.

Жители домов, которые расположены рядом с вышкой сотовой связи, выяснили, что разрешение на строительство может быть выдано с нарушением земельного кодекса РФ. Согласно ему, возведение подобных объектов может быть возможно только на специально отведенных для этого землях.

Свою проверку уже проводит Роспотребнадзор. Только в 2017 году от граждан поступило больше 30 заявлений о строительстве подобных вышек связи в разных частях Перми. И во всех случаях превышений показателей по электромагнитному излучению не выявлено.

Оксана Неверова, ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Проводится предварительная проверка, в результате которой установлено, что владельцем базовой станции является компания МТС".

Разрешение на использование земли для постройки вышки связи выдавалось департаментом земельных отношений администрации города Перми. И буквально сегодня стало известно, что собственника объекта заставили демонтировать всю конструкцию.

Департамент земельных отношений г. Перми: «Ввиду несоблюдения условий использования земель действие данного решение о размещении объектов было прекращено. Лицо, в отношении которого было выдано решение, уведомлено о необходимости демонтажа размещенного на землях объекта».

Собственник так и не заработавшую вышку обязан демонтировать за свой счет уже в ближайшее время. Но когда это произойдет и не будет ли обжаловано такое решение в суде - пока неизвестно.