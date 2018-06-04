В Прикамье стартовала первая смена в детских лагерях

Несмотря на жуткую погоду, в Прикамье официально открылся сезон в оздоровительных лагерях для детей. Уже подсчитано, что за лето здесь смогут отдохнуть 280 тысяч школьников. Какие развлечения им готовы предложить?

Танцевальный флешмоб под снегопадом в первый день лета. Такого оригинального оправления в лагерь дети еще не видели. Настроение отличное и у родителей. Погода их не смущает, снарядили своих чад на все случаи.

Наталья Жарикова: "Погода не проблема. Главное - хорошее настроение. Взяли куртки, термобелье, шерстяные носочки, резиновые сапожки, дождевик на случай дождя".

А дальше по автобусам и долгожданное прибытие. Например, в детский лагерь «Орленок» отдыхать в первую смену сегодня приехали 250 ребят. Скучать не придется. Каждый день будет расписан интересными мероприятиями - творческими мастерскими и репетициями. Времена меняются, а ожидания детей остаются такими же.

Дети: "Веселых моментов, дискотек, веселья!".

Этим летом в детских лагерях отдохнут 280 тысяч прикамских школьников. На полную смену ребят примут загородные и городские лагеря, а также санатории. Есть варианты и с дневным пребыванием. Такие расположились в муниципальных образовательных учреждениях.

Причем в каждом таком лагере своя программа. На городских площадках будут работать отряды шахматной, лингвистической, экологической и других направленностей. Тематику каждое учреждение выбирает исходя из своей специфики. Например, в 115-й школе смены проходят в виде живого квеста.

Ирина Циркуль, начальник лагеря школы №115: "Дни у нас тематические. День спорта, день литературы, творчества, друзей. В течение дня они узнают много информации о личностях Перми, об известных объектах".

Здесь ребята смогут находиться, как правило, с 9.00 до 14.00 или до 17.00 часов. Тем, кто остается на подольше, гарантирован тихий час и трехразовое питание.

Первая смена стартовала, но впереди еще две. Поэтому выбрать, где занять ребенка летом, время еще есть.

Чтобы выбрать, где будет отдыхать ребенок этим летом, не нужно заходить на множество сайтов. Достаточно одного - «Пермские каникулы». Именно там собрана вся необходимая информация и описание лагерей.