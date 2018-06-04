Повышение платы за парковку призвано разгрузить центр Перми

В Перми изменилась стоимость платной парковки в центре города. С 1 июня для автомобилей один час стоит 20 рублей, для мотоциклов в два раза дешевле. Стоимость абонемента на 10 рабочих дней составляет 1600 рублей, на 20 - 3200 руб.

1 июня - это не только начало лета, хотя по погоде не скажешь и День защиты детей, это ещё и дата, с которой повышается плата за час парковки с 15 до 20 рублей. Возможно, вы об этом ничего не слышали. Подходите к паркомату, набираете номер своей машины. С вас снимут соответствующую сумму автоматически.

На сегодняшний день в краевой столице около 2,5 тысяч парковочных мест. При этом загруженность в часы пик перевалила за 90%

Максим Кис, начальник Пермской дирекции дорожного движения: "Стоимость платной парковки - это такой механизм регулирования заполняемости парковки, а не какая-то фискальная функция или связанная с затратами".

О расширении зоны платной парковки речи не идет. Периметр остается тот же: Пушкина, Попова, Окулова, Монастырская, Советская и Николая Островского.

Илья Лисняк, депутат Пермской городской думы: "Важный момент - у жителей Перми должен быть выбор, и одним из рычагов воздействия на ситуацию мы видим строительство так называемых перехватывающих парковок, где жители смогут оставлять свой транспорт и идти в центр города".

Общая сумма за оплату парковки в первом квартале этого года составила примерно 10,5 млн рублей, расходы на содержание - 4,8 млн рублей. Деньги уходят в городскую казну. Штрафы за неоплаченную парковку тоже. Тысяча рублей на первый раз. За повторное нарушение в течение года две тысячи против 20 рублей за час.