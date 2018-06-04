С Новым летом! На севере края выпал снег

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снег

Как и обещали синоптики, в Прикамье в первый день лета выпал снег. В социальных сетях моментально появились фотографии, зафиксировавшие такое неожиданное явление природы. В Перми снег достаточно быстро растаял, а вот в северных районах региона на какое-то время установился даже снежный покров. Согласно метеорологическим наблюдениям, последний раз снег в июне в Пермском крае был 11 лет назад, а нынешняя весна стала самой холодной за последние 37 лет. При этом, судя по предварительным прогнозам, в ближайшие дни ничего хорошего не ожидается. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на пять градусов, и почти повсеместные дожди. 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 04.06.2018 в 09:45 в рубрике - Вести Пермь

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