С Новым летом! На севере края выпал снег
Как и обещали синоптики, в Прикамье в первый день лета выпал снег. В социальных сетях моментально появились фотографии, зафиксировавшие такое неожиданное явление природы. В Перми снег достаточно быстро растаял, а вот в северных районах региона на какое-то время установился даже снежный покров. Согласно метеорологическим наблюдениям, последний раз снег в июне в Пермском крае был 11 лет назад, а нынешняя весна стала самой холодной за последние 37 лет. При этом, судя по предварительным прогнозам, в ближайшие дни ничего хорошего не ожидается. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на пять градусов, и почти повсеместные дожди.
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