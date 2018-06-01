Общественники проверили исправительные колонии Ныроба
Общественники вышли с проверкой в исправительные колонии Ныроба. Наблюдатели побывали в колониях №11 и 4, посмотрели, в каких условиях живут осуждённые, как проходит приготовление пищи, на каком уровне находится медицинское обслуживание. Также в колониях был проведён индивидуальный приём заключённых, при этом в общении участвовали не только члены общественной наблюдательной комиссии, но и представители аппарата Уполномоченного по правам человека в регионе, прокуратуры, общественного совета ГУФСИН.
Дмитрий Шевченко, начальник отдела по работе с правоохранительными органами Уполномоченного по правам человека в Пермском крае: "Было очень много вопросов от осуждённых по различным аспектам юридическим, по вопросам обжалования приговоров судов, по вопросам, связанным с получением пенсий".
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