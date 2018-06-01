Выходные на набережной: будет интересно

Совсем не летняя погода - не повод сидеть дома. В эти выходные на набережной Камы будет как минимум нескучно. Накануне здесь был завершён монтаж сцены, установка экрана. И вот, что запланировано: в пятницу, в День защиты детей, в амфитеатре самым маленьким расскажут о правилах безопасности на дороге. В кинотеатре под открытым небом покажут художественный фильм «Сказка странствий». На Соборной площади выступит юношеский духовой оркестр. Вечером всех любителей аргентинского танго приглашают на танцевальную площадку.

В субботу пройдет тематический фестиваль по мотивам культового сериала «Игра престолов». На мероприятии выступит певица Виктория Дайнеко. В воскресение можно будет научиться создавать фигурки из бумаги, в интеллектуальном клубе поговорить о феномене пермских стиляг, а в кинотеатре посмотреть фильм про Анну Каренину. Проект «Выходные на набережной», организованный администрацией Перми, проходит в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».

Анастасия Ефремова, директор МАУК «ПермьПарк»: "Мы попытались учесть интересы всех социальных слоёв населения Перми и Пермского края. Мероприятия будут и спортивные, и интеллектуальные, культурно-досуговые, мастер-классы. Нам бы хотелось в независимости от погодных условий, чтобы люди приходили на набережную гуляли, участвовали в мероприятиях, которые мы проводим".