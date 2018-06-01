В Перми появился гигантский портрет Владимира Турчинского
В Перми в районе площади Дружбы появился новый гигантский портрет. На этот раз стрит-арт художник Артем Шанс изобразил на кирпичной стене Владимира Турчинского. Он был известен как рекордсмен в силовых видах спорта, телеведущий, шоумен, а также актер и предприниматель, возглавлял Всероссийскую федерацию силового экстрима. Портрет спортсмена получился 8 метров в высоту и 7,5 в длину. Это самая масштабная работа Артема. Рисунок художник наносил по трафарету, но мелкие детали, такие как глаза и волосы – рисовал вручную. В работе использовал простые краски из баллончиков и водоэмульсионные.
Артём Шанс, стрит-арт художник: "Как раз так совпало, что 3 числа у нас будет Чемпионат России по силовому экстриму в категории до 105 кг. Люди поборются за звание сильнейшего. И приурочил к этому, ну и подарок ко Дню города".
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