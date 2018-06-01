Голосуем: Какой будет пермская эспланада?

Неделя осталась до завершения голосования на сайте «Управляем вместе» по поводу того, как должна выглядеть пермская эспланада. Реконструкция сейчас здесь идет полным ходом, а вот окончательный дизайн могут выбрать сами жители. Как это сделать?

Ребята - будущие архитекторы, так что мыслят критически. Плюс личный жизненный опыт. К примеру, при выборе варианта озеленения. Андрей считает, что ели это слишком консервативно, а вот яблони - другое дело. Екатерине эти самые яблони весной доставляют неудобства из-за аллерги.В деталях обсудили каждый из 13 вопросов, вынесенных на голосование.

Андрей Веретенников, ученик одиннадцатого класса средней общеобразовательной школы «Мастерград» г.Перми: "Да, достаточно современно, у меня только одно не умещается - если трава будет искусственная, ладно, а если это реально лужайка, те, что под холмами будут лестницы, то во время дождя вся грязь на нас стекать. Всё время мыть?".

На сайте «Управляем вместе» голосующим предлагают выбрать форму скамеек, тип фонарей и вид декоративной подсветки. Представлены дерево, металл, различные геометрические фигуры и совершенно разные дизайнерские решения.

Выбирая из предложенных вариантов, вы словно собираете конструктор. Но самая интересная и сложная работа впереди - дизайнерам предстоит учесть пожелания пермяков и при этом сохранить единый стиль.

К примеру, сейчас лидируют бетонные скамейки на верхнем уровне и деревянные - для газонов. Сочетать не сочетаемое дизайнеры, конечно, не будут - в действительности есть основная концепция, в которую внесут коррективы по результатам голосования.

Кристина Мороз, архитектор: "Детскую игровую площадку мы изначально в проект не закладывали, но большинство проголосовало за то, что она там должна быть, поэтому в соответствии с этим сейчас дорабатываем проект, и включаем туда не полноценную детскую игровую площадку, а скорее какие-то элементы, с которыми детям было бы интересно взаимодействовать".

Голосование продолжится до 10 июня. Всё, что нужно - зарегистрироваться на портале «Управляем вместе и ответить на 13 вопросов. А уже к середине июня группа архитекторов представит готовый проект с учетом предложений пермяков.