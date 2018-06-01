Медиаэнциклопедия Пермского края
Образовательный проект "Медиаэнциклопедия Пермского края". Краеведческий видеокурс о событиях, явлениях, местах и известных людях Прикамья.
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Образовательный проект "Медиаэнциклопедия Пермского края". Краеведческий видеокурс о событиях, явлениях, местах и известных людях Прикамья.
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Вести Кудымкар. Выпуск 1 июня 2018 г.
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Медиаэнциклопедия Пермского края
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Дорога до Оханска: большой ремонт вышел на финишную прямую
В Прикамье вылетел в кювет и загорелся грузовик с песком
Стоимость платной парковки увеличилась
Ночью в Мотовилихе горели два автомобиля
На Соборной площади молился голый человек
В Добрянке две девушки утонули в съехавшей в реку машине
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