Лихача, устроившего ДТП с маршруткой, арестовали на 12 суток
Мировой суд Ленинского района Перми на 12 суток арестовал водителя "Лексуса", устроившего аварию в центре Перми ранним утром 29 мая.
Сотрудники полиции выяснили, что лихач ранее был лишен прав за грубое нарушение правил дорожного движения. Экспертиза доказал, что в утро совершения ДТП виновник сел за руль пьяным.
На перекрестке улиц Борчанинова и Екатерининская автомобиль "Лексус" пытался пролететь на красный свет, протаранил пассажирский микроавтобус, который от удара отлетел на обочину и перевернулся. В аварии пострадали два пассажира маршрутки и водитель.
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