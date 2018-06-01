Лихача, устроившего ДТП с маршруткой, арестовали на 12 суток

Мировой суд Ленинского района Перми на 12 суток арестовал водителя "Лексуса", устроившего аварию в центре Перми ранним утром 29 мая.



Сотрудники полиции выяснили, что лихач ранее был лишен прав за грубое нарушение правил дорожного движения. Экспертиза доказал, что в утро совершения ДТП виновник сел за руль пьяным.

На перекрестке улиц Борчанинова и Екатерининская автомобиль "Лексус" пытался пролететь на красный свет, протаранил пассажирский микроавтобус, который от удара отлетел на обочину и перевернулся. В аварии пострадали два пассажира маршрутки и водитель.