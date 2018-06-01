Стартовал форум «Дни Пермского бизнеса»

В краевой столице открылся девятый форум для предпринимателей «Дни Пермского бизнеса». Помимо различных дискуссий здесь представили продукцию местных малых предприятий. Есть, например, железный чум.

Этот железный чум, оборудованный по последнему слову техники, уже через месяц будет ждать своих первых туристов на Мань-Пупунёре - природном памятнике России, расположенном в соседней республике Коми. Туроператор специально для 9-го форума предпринимателей разработал уникальное предложение.

И здесь не только туризм. Стенд напротив - это тоже пермские разработки, в области легкой промышленности. Производство качественной и современной обуви, одежды, кожаных изделий в Пермском крае за последний год уже дало дополнительно около одной тысяч рабочих мест.

Традиционные «Дни Пермского бизнеса» начали свою работу с заседания Совета по предпринимательству. Заявлено, что в 2017 году больше 18 тысяч индивидуальных предпринимателей получили государственную поддержку.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Совет по предпринимательству - это та площадка, которая вырабатывает компромисс. По тому, что здесь идут дискуссии, говорит о том, что площадка живая, проводится все не для галочки".

Основная тема этого года - «Малый бизнес, меняющий город». И место для него уже определенно - новые правила для нестационарных объектов торговли вступают в силу уже с завтрашнего дня. Площадка форума - еще один шанс обсудить все нюансы.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Это площадка для диалога, сегодня есть вопросы, которые у малого и среднего и крупного бизнеса возникают, наша задача найти всегда, особенно представительному органу, депутатскому корпусу, оптимальный вариант компромисса".

Компромисс будут искать на круглых столах и семинарах с экспертами и представителями самых разных сфер бизнеса.

Главная идея этого форума - повысить роль малого бизнеса в реализации части городских проектов. Поэтому власти города сделали все, чтобы рассказать о своих возможностях.



Кроме того, здесь еще и делятся успешным опытом. Частная пекарня, где работает Анастасия Рязанцева, постоянный участник подобных форумов. Кроме теоретических знаний для них подобные встречи - еще и шанс заработать.