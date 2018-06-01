В Перми автобус протащил по дороге зажатую в дверях пассажирку

В ГИБДД Пермского края прокомментировали ЧП, которое случилось в 36-м пермском автобусе. У одной из пассажирок в дверях зажало ногу, а водитель, не заметив это, протащил женщину несколько метров по дороге. Почему никто даже не извинился до сих пор?

На автобусы Наталья Корсакова теперь смотрит с опаской. Отношение изменил последний случай, когда двери на выходе зажали ногу, и машина протащила женщину по бетону несколько метров.

Все случилось на остановке ул. 1905 года. Время 15-20. Не час пик, конечно, но людей и на остановке, и внутри автобуса достаточно много. Именно они первыми заметили происшествие.

После окрика пассажиров водитель, конечно, остановился и освободил зажатую ногу. Но в дальнейшем даже скорую помощь никто не вызвал.

Наталья Корсакова: "На меня накричали, что я виновата в этом сама, кондуктор накричала, водитель накричал, двери захлопнулись, они уехали! Я осталась грязная, побитая!".

С водителем 36-го маршрута по телефону Наталья связалась уже позже, через диспетчера. Однако на встречу он так и не пришел, извинился по телефону. А с сегодняшнего дня он вообще в отпуске и на связь не выходит.

Представитель компании перевозчика: "Идет внутренняя проверка. Он там пишет в прокуратуру, с прокуратурой будут рассматривать все дела".

В ГИБДД тем временем начали собственную проверку. Если вина водителя будет доказана, за оставление места ДТП ему грозит лишение прав и арест до 15 суток.

Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды БДД по г. Перми: "Если произошло падение, неважно - это может быть и в салоне автобуса, и при выходе - это считается дорожно-транспортным происшествием. Водитель обязан не трогать с места транспортное средство, вызвать сотрудников ГИБДД и обязательно скорую медицинскую помощь".

По статистике только с начала года в Перми произошло 65 таких ДТП, связанных с падением пассажиров в общественном транспорте, пострадали 68 человек. Городской департамент готов по-своему реагировать на ситуацию.

Анна Орлова, пресс-секретарь департамента дорог и транспорта администрации г. Перми: "Департамент вправе расторгнуть договор с перевозчиком, если в течение года несколько ситуаций с пострадавшими, с погибшими именно по вине перевозчика".

Наталье сейчас предстоит долгое лечение. Падение вызвало обострение хронического заболевания ног. А что касается водителя, то от него даже материальной помощи не требуют, личного извинения вполне было бы достаточно.