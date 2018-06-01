Дорога до Оханска: большой ремонт вышел на финишную прямую

На дороге, ведущей в Оханск, приступили к укладке верхнего слоя асфальта. Это значит, что большой ремонт здесь вышел на финишную прямую. Уже даже поставили 10 новых остановок. Что сделано, а что еще предстоит?



Делить дорогу до Оханска на плохие и хорошие участки автомобилистам больше не придется. Подрядчик приступил к укладке верхнего слоя асфальта.

Всего на участке работают три катка - они уплотняют асфальтобетон. Выше по дороге автогудронатор разливает битумную эмульсию, для того чтобы лучше происходило сцепление слоев асфальта между собой. Всего их будет два - укрепляющий и верхнее покрытие.

Ремонтируют дорогу в 4 этапа. В 2017 году был сдан подъезд к Оханску - 2 км, до середины июля строители закончат еще три участка общей протяженностью 36 км. Параллельно, уже другой подрядчик, реконструирует мостовые переходы через реки Большая и Перемка.

Александр Мальцев, представитель подрядчика ООО «Перминжсельстрой»: "Мы идем в графике, даже с опережением. Гарантийный срок на покрытие согласно договору 5 лет. У нас есть собственная сертифицированная лаборатория, которая контролирует качество выполняемых работ, отбирает пробы на асфальтобетонном покрытии".

Привести региональные дороги в нормативное состояние и ликвидировать очаги аварийности - такую задачу перед Министерством строительства поставил губернатор Максим Решетников. Так, в этом году текущий и капитальный ремонт коснулся трасс Кунгур-Соликамск, Соликамск-Красновишерск, Пермь-Новые Ляды, Верхние Муллы-Нестюково, Чернушка-Тюш. Пока же работы не закончены, на примере Оханской дороги можно сравнить: как было - выбоины, ямы, пучины, - и как станет.

Владимир Шкурко, главный специалист отдела эксплуатации КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края: "Стоимость ремонта 198 млн 818 тысяч. У них меняются 650 дорожных знаков и меняется 3300 погонных метров барьерного ограждения. Это ограждение непригодное, его заменят на оцинкованное, которое гораздо дольше служит".

По дороге курсируют и рейсовые автобусы. Строители оборудовали для удобства пассажиров 10 остановочных площадок, их выкрасят в бело-голубые цвета.