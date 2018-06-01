Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Прикамье вылетел в кювет и загорелся грузовик с песком

В Перми автобус протащил по дороге зажатую в дверях пассажирку →

Дорога до Оханска: большой ремонт вышел на финишную прямую

смотреть видео

Оханский район дорога

На дороге, ведущей в Оханск, приступили к укладке верхнего слоя асфальта. Это значит, что большой ремонт здесь вышел на финишную прямую. Уже даже поставили 10 новых остановок. Что сделано, а что еще предстоит?

Делить дорогу до Оханска на плохие и хорошие участки автомобилистам больше не придется. Подрядчик приступил к укладке верхнего слоя асфальта.

Всего на участке работают три катка - они уплотняют асфальтобетон. Выше по дороге автогудронатор разливает битумную эмульсию, для того чтобы лучше происходило сцепление слоев асфальта между собой. Всего их будет два - укрепляющий и верхнее покрытие.

Ремонтируют дорогу в 4 этапа. В 2017 году был сдан подъезд к Оханску - 2 км, до середины июля строители закончат еще три участка общей протяженностью 36 км. Параллельно, уже другой подрядчик, реконструирует мостовые переходы через реки Большая и Перемка.

Александр Мальцев, представитель подрядчика ООО «Перминжсельстрой»: "Мы идем в графике, даже с опережением. Гарантийный срок на покрытие согласно договору 5 лет. У нас есть собственная сертифицированная лаборатория, которая контролирует качество выполняемых работ, отбирает пробы на асфальтобетонном покрытии".

ремонт дороги

Привести региональные дороги в нормативное состояние и ликвидировать очаги аварийности - такую задачу перед Министерством строительства поставил губернатор Максим Решетников. Так, в этом году текущий и капитальный ремонт коснулся трасс Кунгур-Соликамск, Соликамск-Красновишерск, Пермь-Новые Ляды, Верхние Муллы-Нестюково, Чернушка-Тюш. Пока же работы не закончены, на примере Оханской дороги можно сравнить: как было - выбоины, ямы, пучины, - и как станет.

Владимир Шкурко, главный специалист отдела эксплуатации КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края: "Стоимость ремонта 198 млн 818 тысяч. У них меняются 650 дорожных знаков и меняется 3300 погонных метров барьерного ограждения. Это ограждение непригодное, его заменят на оцинкованное, которое гораздо дольше служит".

По дороге курсируют и рейсовые автобусы. Строители оборудовали для удобства пассажиров 10 остановочных площадок, их выкрасят в бело-голубые цвета.

 

 

Мария Костарева

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 01.06.2018 в 11:55 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Прикамье вылетел в кювет и загорелся грузовик с песком

Стоимость платной парковки увеличилась

Ночью в Мотовилихе горели два автомобиля

На Соборной площади молился голый человек

В Добрянке две девушки утонули в съехавшей в реку машине

Первый день лета в Прикамье выдался на редкость холодным

В Прикамье ликвидируют последствия ураганного ветра

Следователи: Это не теракт

Край присоединится к Дню бесплатной юридической помощи

На Пермский край обрушился ураган


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Прикамье вылетел в кювет и загорелся грузовик с песком

В Перми автобус протащил по дороге зажатую в дверях пассажирку →

Обратите внимание

в Перми

Алкоголь под запретом

Внушительный штраф грозит предпринимателям, которые в День защиты детей будет продавать алкоголь.
01.06.2018 в 13:03

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Стартовал форум «Дни Пермского бизнеса»

Основная тема этого года - «Малый бизнес, меняющий город».
01.06.2018 в 12:37

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика, Власть

В Перми автобус протащил по дороге зажатую в дверях пассажирку

ЧП случилось в 36-м пермском автобусе. На женщину накричали и уехали, скорую помощь никто не вызвал.
01.06.2018 в 12:15

Метки: в Перми, Происшествия, Аварии, Общество

Дорога до Оханска: большой ремонт вышел на финишную прямую

На дороге, ведущей в Оханск, приступили к укладке верхнего слоя асфальта.
01.06.2018 в 11:55

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В Прикамье вылетел в кювет и загорелся грузовик с песком

Из-за ДТП на несколько часов оказалось перекрыта дорога, ведущая из Очера в Верещагино.
01.06.2018 в 11:35

Метки: в Перми, в Пермском крае, Аварии, Происшествия

В России

Край присоединится к Дню бесплатной юридической помощи

Адвокатская палата направила письма во все профильные организации с просьбой дать бесплатные консультации.
31.05.2018 в 16:54

Метки: в Перми, Общество, В России

Губернский оркестр готовится к дефиле в Санкт-Петербурге

Пермский губернский оркестр выступит в День России на главной площади Санкт-Петербурга.
31.05.2018 в 14:55

Метки: в Перми, Общество, В России, Культура

Большой симфонический оркестр даст бесплатный концерт в Перми

Фестиваль Владимира Федосеева Прикамские вечера открылся в Пермской краевой филармонии.
31.05.2018 в 12:08

Метки: в Перми, Общество, Культура, В России

Пермскому суворовскому училищу подарили ракетную установку «Тополь»

От жд вокзала до своего постоянного места базирования боевая установка доехала своим ходом.
31.05.2018 в 10:20

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, В России

«Щит России»: жюри предстоит большая работа

В Перми прошло первое организационное собрание 21 Межрегионального фестиваля «Щит России».
30.05.2018 в 15:06

Метки: в Перми, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

Алкоголь под запретомАлкоголь под запретом

Стартовал форум «Дни Пермского бизнеса»Стартовал форум «Дни Пермского бизнеса»

В Перми автобус протащил по дороге зажатую в дверях пассажиркуВ Перми автобус протащил по дороге зажатую в дверях пассажирку

Дорога до Оханска: большой ремонт вышел на финишную прямуюДорога до Оханска: большой ремонт вышел на финишную прямую

В Прикамье вылетел в кювет и загорелся грузовик с пескомВ Прикамье вылетел в кювет и загорелся грузовик с песком

Планетарий и зоопарк приглашают отметить День защиты детейПланетарий и зоопарк приглашают отметить День защиты детей

Стоимость платной парковки увеличиласьСтоимость платной парковки увеличилась

Пермь отмечает День защиты детейПермь отмечает День защиты детей

Ночью в Мотовилихе горели два автомобиляНочью в Мотовилихе горели два автомобиля

На Соборной площади молился голый человекНа Соборной площади молился голый человек

В Добрянке две девушки утонули в съехавшей в реку машинеВ Добрянке две девушки утонули в съехавшей в реку машине

Первый день лета в Прикамье выдался на редкость холоднымПервый день лета в Прикамье выдался на редкость холодным

В Прикамье ликвидируют последствия ураганного ветраВ Прикамье ликвидируют последствия ураганного ветра

Вести Кудымкар 31.05.2018Вести Кудымкар 31.05.2018

Следователи: Это не терактСледователи: Это не теракт

У «Звезды-2005» наступила черная полосаУ «Звезды-2005» наступила черная полоса

Край присоединится к Дню бесплатной юридической помощиКрай присоединится к Дню бесплатной юридической помощи

На Пермский край обрушился ураганНа Пермский край обрушился ураган

Выпускники Пермского района сдали базовый ЕГЭ по математикеВыпускники Пермского района сдали базовый ЕГЭ по математике

Игорю Титкову присвоено звание заслуженного мастера спортаИгорю Титкову присвоено звание заслуженного мастера спорта

Пермская галерея выпустила чехлы для телефоновПермская галерея выпустила чехлы для телефонов

Губернский оркестр готовится к дефиле в Санкт-ПетербургеГубернский оркестр готовится к дефиле в Санкт-Петербурге

Таксист похитил у жительницы Кудымкара деньги с банковской картыТаксист похитил у жительницы Кудымкара деньги с банковской карты

А снег идет: Первая декада июня будет холоднойА снег идет: Первая декада июня будет холодной

Как лечат детей в Пермском краеКак лечат детей в Пермском крае

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную