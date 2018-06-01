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В Прикамье вылетел в кювет и загорелся грузовик с песком
На несколько часов оказалось перекрыта дорога, ведущая из Очера в Верещагино. Все из-за того, что здесь на крутом спуске опрокинулся и вылетел в кювет грузовик с песком. От удара об ограждение КАМАЗ загорелся. После того, как машину потушили, на место аварии вызывали кран, чтобы поднять автомобиль. ДТП запечатлила камера наружного наблюдения, установленная на торговом павильоне. Достать водителя из покореженной кабины сотрудникам ГИБДД помогли очевидцы, сейчас он находится в больнице.
Егор Полуяхтов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения в Верещагинском районе отдела ГИБДД управления МВД России по Пермскому краю: "Водитель трезвый, провели освидетельствование, увезли в больницу, получил травмы, но точно какие - сказать не могу".
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