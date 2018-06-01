Стоимость платной парковки увеличилась

С 1 июня стоимость платной парковки в центре Перми увеличивается. Теперь один час стоянки в рабочий день с 9.00 утра до 19.00 вечера обойдется в 20 рублей. Соответственно растет и цена абонементов, 1600 рублей на 10 дней, 3200 - на 20. Стоянка мотоциклов стоит в два раза дешевле. Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, увеличение стоимости - мера вынужденная, в часы пик заполняемость платных парковок уже доходит до 92% и свободных мест практически не остается.

Максим Кис, начальник КМУ «Пермская дирекция дорожного движения»: "Стоимость платной парковки - это механизм регулирования заплняемости парковки, а не какая-то фискальная функция или связанная с затратами".