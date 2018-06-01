Ночью в Мотовилихе горели два автомобиля

В одном из дворов Мотовилихинского района Перми накануне ночью сгорели два автомобиля. Пожар случился на улице Грачева. Местных жителей разбудили громкие хлопки и пожарные сирены. В результате возгорания пострадало две машины – полностью сгорела Инфинити и припаркованный рядом Ниссан, у него сильно обгорела задняя часть. Причины пожара выясняются. Не исключен факт поджога.