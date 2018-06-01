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На Соборной площади молился голый человек
В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее, как на Соборной площади в Перми молится и бьет поклоны совершенно голый человек. Очевидцы пишут, что все происходило рано утром возле Спасо-Преображенского собора. Мужчина несколько раз перекрестился, упал на колени и отправился в сторону Комсомольского проспекта.
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