На Соборной площади молился голый человек

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее, как на Соборной площади в Перми молится и бьет поклоны совершенно голый человек. Очевидцы пишут, что все происходило рано утром возле Спасо-Преображенского собора. Мужчина несколько раз перекрестился, упал на колени и отправился в сторону Комсомольского проспекта.