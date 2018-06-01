В Добрянке две девушки утонули в съехавшей в реку машине

ЧП на берегу Камы. В Добрянке ранним утром автомобиль ВАЗ с пассажирами съехал с причала в воду. Все произошло около шести часов. Вместе с девушками в это время были и другие люди, но они вышли из машины до того, как она съехала с причала. Следователи сейчас рассматривают несколько версий произошедшего: неисправность транспортного средства, нарушение правил дорожного движения и причинение смерти по неосторожности. По неофициальной информации, у одной девушки остались двое детей, у другой – трое.