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← На Пермский край обрушился ураган

Край присоединится к Дню бесплатной юридической помощи

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1 июня Пермский край присоединится к Всероссийскому дню бесплатной юридической помощи. Адвокатская палата региона направила письма во все профильные организации с просьбой дать бесплатные консультации всем, кто в них нуждается. Время проведения акции - с 9 до 12.00 1 июня. Как заявлено, юридическая помощь будет оказана по любой отрасли права: семейного, гражданского, уголовного, налогового, предпринимательского. 

Метки: в Перми, Общество, В России

Опубликовано: 31.05.2018 в 16:54 в рубрике - Вести Пермь

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← На Пермский край обрушился ураган

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