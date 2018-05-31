Край присоединится к Дню бесплатной юридической помощи

1 июня Пермский край присоединится к Всероссийскому дню бесплатной юридической помощи. Адвокатская палата региона направила письма во все профильные организации с просьбой дать бесплатные консультации всем, кто в них нуждается. Время проведения акции - с 9 до 12.00 1 июня. Как заявлено, юридическая помощь будет оказана по любой отрасли права: семейного, гражданского, уголовного, налогового, предпринимательского.