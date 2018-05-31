Следователи: Это не теракт
Следователи озвучили предварительную причину взрыва газа в доме на улице Свиязева, 50/1 в Индустриальном районе Перми. Это неправильная эксплуатация газового оборудования. О теракте в данном случае речи нет. Вероятно, хозяин квартиры, 25-летний мужчина, оставил конфорку открытой и лег спать, а когда проснулся, включил свет. В результате произошел взрыв газа, говорят следователи. Точная причина инцидента станет известна после завершения пожарно-технической экспертизы. Ее результаты появятся через две недели, пояснили в пресс-службе Следственного управления.
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