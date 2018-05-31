← Выпускники Пермского района сдали базовый ЕГЭ по математике
На Пермский край обрушился ураган
Ухудшение погоды с усилением ветра, о котором накануне предупреждали в МЧС, наиболее наглядно показало себя в Чайковском, Верещагинском и Очерском районах Пермского края.
В Очере ветром сносило крыши, обрывало провода, на некоторое время была прекращена подача электроэнергии.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Выпускники Пермского района сдали базовый ЕГЭ по математике
Игорю Титкову присвоено звание заслуженного мастера спорта
Пермская галерея выпустила чехлы для телефонов
Губернский оркестр готовится к дефиле в Санкт-Петербурге
А снег идет: Первая декада июня будет холодной
Пермь. Вести-Спорт
Пермь. Новости культуры
Цифровое телевидение отмечает юбилей
Пермяки стали заложниками коммунальной войны
В Перми открыли трехдневный фестиваль «Прикамские вечера»
Добавить комментарий: