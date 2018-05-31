На Пермский край обрушился ураган

Ухудшение погоды с усилением ветра, о котором накануне предупреждали в МЧС, наиболее наглядно показало себя в Чайковском, Верещагинском и Очерском районах Пермского края.

В Очере ветром сносило крыши, обрывало провода, на некоторое время была прекращена подача электроэнергии.