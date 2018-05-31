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Выпускники Пермского района сдали базовый ЕГЭ по математике

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ЕГЭ

Выпускники школ Прикамья сдавали Единый государственный экзамен по математике. В Пермском районе он проходил в селе Лобаново. Сюда съехались 11-классники из десяти населенных пунктов района. Утро для них началось со ставшей уже традиционной проверки на металлодетекторе. Несколько вводных и можно приступать. Как это было?

Все по стандарту. Пройти через рамку металлодетектора, показать паспорт. Сегодня в Лобаново для сдачи ЕГЭ по базовой математике приехали ребята из 10 населенных пунктов. В своих силах ребята не сомневаются.

Алена Губицкая:

- Экзамен базовый, он для меня легкий, просто база. Я ее понимаю.

Бершеть, Сылва, Фролы, Зведный. У самих выпускников настроение отличное, готовились и ночью, и утром по пути сюда. Поэтому перед экзаменом они не упускают возможности и пошутить.

В этом году в Пермском районе сдают экзамены 315 выпускников. На всех 2 пункта - в Кондратово и Лобаново. Оба оснащены необходимым оборудованием. За комфорт ребят принимающие стороны не переживают- с пунктом дети познакомились на пробном тесте.

Надежда Черепанова, директор МАОУ "Лобановская средняя школа":

- Наша задача - создать максимально хорошие условия для комфортной сдачи ЕГЭ. Не комфортно им не может быть. Дети знакомы со всем.

Перед началом тестирования традиционный инструктаж, заполнение бланков. Дальше в присутствии учеников вскрывают диски, на которых находятся задания. Списать не удастся - в каждой аудитории сидит наблюдатель.

За ходом экзамена будут следить и камеры. Стандартно по 2 в каждом кабинете. Одна направлена на принтер, другая следит за аудиторией.

1 июня ребята напишут еще один экзамен по математике - профильный. Задания там сложнее, да и времени на написание дается больше, почти 4 часа. На сдачу этого предмета зарегистрировались 7013 выпускников Пермского края.

 

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 31.05.2018 в 16:04 в рубрике - Вести Пермь

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