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Игорю Титкову присвоено звание заслуженного мастера спорта

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ТИТКОВ

Пермскому спортсмену Игорю Титкову, представителю школы киокушинкай каратэ, присвоено звание заслуженного мастера спорта. В иерархии званий каратэ киокушинкай титулы решают многое, но не всё. Только после победы в Чемпионате Европы или мира начинается подсчёт завоёванных годами наград и соответствующих им баллам. На «заслуженного» нужно набрать 150. Например, 15 лет подряд побеждать в Чемпионате России.

На европейском турнире 2017 года Игорь Титков стал лучшим в экспериментальной для себя дисциплине - ката. Многократный чемпион Европы, Японии и России три последних года передаёт опыт младшему составу воспитанников детской школы олимпийского резерва Киокушинкай. Причем ученики Титкова показывают неплохие результаты. В этом году Мария Толмачёва стала чемпионкой России, а Расим Мамедов завоевал бронзу.

киокушинкай

Игорь Титков, заслуженный мастер спорта: Моя задача амбициозная на следующий год - как минимум чтобы у меня было 5 человек в призах. А так, я так понимаю, что нахожусь в самом начале, и чемпионство не заставит себя ждать. Я это дело люблю и с удовольствием делюсь опытом и знаниями со своими воспитанниками". 

Метки: в Перми, Общество, Спорт

Опубликовано: 31.05.2018 в 15:43 в рубрике - Вести Пермь

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