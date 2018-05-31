Пермская галерея выпустила чехлы для телефонов

Пермская художественная галерея выпустила коллекцию чехлов для всемирно известной марки телефонов и сумки с изображением холстов и скульптур, хранящихся в коллекции музея искусства. Для сувенирной продукции галерея использовала 19 изображений, среди которых есть фотографии пермской деревянной скульптуры, ангел с протянутой вперед правой рукой и поднятой левой, также на сумки и чехлы нанесли скалистый остров Айвазовского, голубые ветлы Канчаловского, Мадонну с младенцем и Иоанном Франческа, натюрморт «Святые фрукты» Александра Куприна. В галерее надеются, что такая рекламная продукция будет популярна среди посетителей.