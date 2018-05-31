Губернский оркестр готовится к дефиле в Санкт-Петербурге

Пермский губернский оркестр выступит в День России на главной площади Санкт-Петербурга на 19-м международном фестивале военно-духовых оркестров. В мероприятии примут участие восемь лучших духовых оркестров мира из России, Европы, Великобритании и Ближнего Востока.

50 человек музыкантов и танцоров. Репетиции два раза в день - сначала в студии оркестра, а после обеда - в спортивном зале, здесь можно хоть немного отработать проходки и изменения фигур во время военного дефиле.

Пермяки на международном фестивале духовых оркестров в Санкт-Петербурге представят зрителям 20-минутную программу-дефиле «Танцующая планета». Она включает в себя элементы фигурного строя и хореографические номера на музыку разных стран.

С аргентинского танца начинается программа. Здесь партнером для музыкантов становится их же собственный инструмент. Из Аргенетины по взмаху дирижёрской палочки оркестр переносится в Ирландию. Аранжировки у этих музыкальных кусочков настолько уникальны, что во время исполнения ирландской музыки, кажется, что в оркестре есть волынка.

Обязательным условием военного дефиле является то, что все его участники должны постоянно двигаться, пермяки пошли дальше - и музыканты затанцевали, но опять же и здесь есть свои особенности.

Яна Гуничева, Балетмейстер - постановщик Перомского губернского оркестра: "В любом случае, все движения адаптируются, чтобы это было несложно, чтобы они не прыгали, а то могут зубы выбить".

Финал этого дефиле будет фееричным и исконно русским.

Само выступление пройдёт В День России на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Пермяки смогут увидеть новую программу только в июле.