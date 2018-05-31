А снег идет: Первая декада июня будет холодной
Небо нахмурилось, погода испортилась, в Перми выпал снег. Каких сюрпризов ждать пермякам от погоды? И будет ли лето в Пермском крае?
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "На севере края температура упала до ноля градусов, хуже всего ситуация на юге республики Коми. Там образовался снежный покров высотой до 6 см. Зона осадков смещается на север Пермского края. К счастью, она ослабевает, поэтому такого сильного снегопада на севере Пермского края не будет. В Перми температура упала утром до +2 градусов. Днем не выше +5+6. Кратковременные осадки в виде снежной крупы сохранятся в течение дня. Ближайшей ночью зона осадков с севера сместится на центральные районы края - возможен мокрый снег, но совсем немного, в Перми снежный покров не установится. Когда зона осадков сместится на восточные районы края, осадки усилятся. В районе Горнозаводска, Губахи возможна вероятность установления снежного покрова в первый день лета. Дневная температура 1 июня будет низкой: +2+7. Это более чем на 10 градусов ниже нормы. Это самое сильное летнее похолодание за последние 10 лет. До этого снег в июне выпадал в 2004, 2007, местами в 2008. Потом во всех этих случаях все-таки лето наступало и было достаточно теплым. Поэтому, то что лето начинается со снега, совсем не означает, что лета не будет. Пока долгосрочный прогноз на июнь ничего благоприятного не дает. Июнь ожидается холодный и с избытком осадков, температура примерно на 2 градуса ниже нормы. Нужно учитывать, что эта отрицательная аномалия накопится засчет первой декады месяца, которая ожидается особенно холодной".
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