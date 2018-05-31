Пермь. Вести-Спорт
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Пермячка Вероника Футина в весовой категории свыше 75 килограммов стала победительницей Чемпионата Европы по рукопашному бою в Минске.
16-летняя воспитанница пермской школы водных видов спорта Анастасия Мулькова удачно дебютировала на чемпионате России по марафонским заплывам в ластах в Туле. Показанные результаты - вторые места на дистанциях 2 и 6 км – это пропуск в сборную команду страны и возможное участие Анастасии в Чемпионате Европы в июле в Сербии.
Футболистки пермской «Звезды-2005» потерпели поражение в принципиальном матче с соседями по турнирной таблице «Рязанью-ВДВ» - 0:2. И опустились на текущее 3-е место табели о рангах высшей лиги. Следующий домашний матч состоится 24 июня против краснодарской «Кубаночки».
Квалификационный матч к Чемпионату мира по гандболу между сборными России и Чехии пройдёт в Перми в День города 12 июня в 15.30 часов в спорткомплексе Сухарева. Билеты уже в продаже.
Игорь Титков стал четвертым воспитанником СДЮСШОР «Киокушинкай» получившим высшее признание профмастерства - звание заслуженного мастера спорта.
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