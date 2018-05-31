Пермь. Новости культуры

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- Пермский ансамбль "Ярмарка" вышел в полуфинал первого всемирного телевизионного конкурса по народной хореографии Folk оf Dance. 

- Пермь стала местом сбора современных поэтов.  В краевой столице завершился летний этап  фестиваля «Компрос»,  более пяти десятков авторов  из Перми, Ижевска, Тюмени, Екатеринбурга, Москвы, а также городов Пермского края   соревновались за возможность получения предложений от издательств. Еще одно важное событие «Компроса» - это литературное путешествие по Каме.

- Гость студии «Новости культуры» - Артём Баскаков -  театральный режиссёр, член правления Союза Театральных Деятелей Республики Бурятия  и  член Молодёжного совета Союза Театральных Деятелей России. Он приехал в Пермь, чтобы поставить спектакль «Гришка Вольт» по пьесе Светланы Баженовой в Театре юного зрителя. 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 31.05.2018 в 12:05 в рубрике - Вести Пермь

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