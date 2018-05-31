Пермь. Новости культуры
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- Пермский ансамбль "Ярмарка" вышел в полуфинал первого всемирного телевизионного конкурса по народной хореографии Folk оf Dance.
- Пермь стала местом сбора современных поэтов. В краевой столице завершился летний этап фестиваля «Компрос», более пяти десятков авторов из Перми, Ижевска, Тюмени, Екатеринбурга, Москвы, а также городов Пермского края соревновались за возможность получения предложений от издательств. Еще одно важное событие «Компроса» - это литературное путешествие по Каме.
- Гость студии «Новости культуры» - Артём Баскаков - театральный режиссёр, член правления Союза Театральных Деятелей Республики Бурятия и член Молодёжного совета Союза Театральных Деятелей России. Он приехал в Пермь, чтобы поставить спектакль «Гришка Вольт» по пьесе Светланы Баженовой в Театре юного зрителя.
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