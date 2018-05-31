Цифровое телевидение отмечает юбилей

Юбилей отмечает цифровое телевидение. Еще 25 лет назад была придумана технология, благодаря которой сейчас, в буквальном смысле, можно управлять просмотром программ, а экран стал интерактивным. Как это работает?

Компанию за просмотром познавательных передач Савелию составляет его мама. Но вот в выборе фильмов - мультипликационных или художественных - интересы Ольги с сыном расходятся. Тогда выручает функция «Управления просмотром».

Ольга Сиголаева, абонент ПАО «Ростелекома»: "Сава посмотрел мультики, и я могу свой фильм, который идет в это же время посмотреть с самого начала".

«Пауза» и «перемотка» особенно актуальны в преддверии Чемпионата мира по футболу. С интерактивным телевидением от «Ростелеком» болельщики уж точно не пропустят ни одного гола.

Анна Алефиренко, заместитель директора Пермского филиала ПАО "Ростелеком": "Теперь не телевизор управляет вами, а вы телевизором. Это позволяет перематывать программу, пока вы смотрите, включать архивные передачи в то время, когда вам это удобно".

Впервые о создании цифрового телевидения заговорили в конце 80-х в Европе и Японии. Насколько интерактивным в будущем станет телевизор, тогда инженеры еще и не представляли. Главной целью было повысить помехоустойчивость передаваемого сигнала и увеличить число программ.

Параллельно с повышением интеллекта телевизора улучшается и качество картинки. И здесь не поспоришь - абсолютно всем хорошее изображение нравится больше, чем плохое. В цифровом телевидении от «Ростелеком» 230 каналов, 80 из них доступны в формате HD.

Настоящий кинотеатр в домашнем телевизоре. В разделе «видеопрокат» более 3 тысяч фильмов и сериалов - от советской классики до артхаусных новинок.