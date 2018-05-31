Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми открыли трехдневный фестиваль «Прикамские вечера»

Пермяки стали заложниками коммунальной войны

смотреть видео

стихийный митинг

Стихийный митинг устроили жители в Индустриальном районе Перми. Их дома неожиданно стали переходить от управляющей компании, где они были всегда, к другим, никому не известным. Говорят, что в общих собраниях собственников квартир, где, якобы, принимались такие решения, никто участия не принимал. А в протоколах и вовсе иногда стоят подписи давно умерших людей.

Елена очень удивилась, когда узнала, что она, оказывается, была секретарём общего собрания собственников их дома на Леонова, 60, на котором якобы решался вопрос смены управляющей компании.

История оказалась не единичной. Жители трёх десятков домов узнали, что без их ведома их дома переходят от компании ЭКВО к УК «Домстрой», «Доммастер» и «Гранит».

Люди якобы оставляли свои подписи в протоколах общего собрания. Однако, по заверениям представителей управляющей компании, на самом деле такого не было.

Сотрудники УК ЭКВО и сами жители, говорят о том, что налицо обман. Но такие протоколы от компаний поступают в Инспекцию государственного жилищного надзора и берутся в работу, однако, даже должных уведомлений ЭКВО на руках не имеет.

Николай Косяков, директор УК «ЭКВО»: "Мы получили пустой конверт от компании «Домстрой», одна из трёх управляющих компаний, дальше этот протокол общего собрания у них оказывается в Инспекции государственного жилищного надзора".

А есть ещё и признаки просто грубой работы. Нам показали один из протоколов, где секретарём собрания, в марте этого года, значится собственник Волкова, а затем предъявили справку - женщина умерла 8 февраля 2014 года.

И это проблема не только компании ЭКВО, практика оказалась распространённой. В УК «Этажи» директор рассказала о том, что в такой ситуации у них оказалось 8 домов в разных районах Перми.

Наталья Крючкова, директор УК «Этажи»: "Инспекция, получая протокол собрания, непонятно как проверяя его или не проверяя, я сомневаюсь вообще в этой процедуре, что они вообще что-то делают, лоббируя интересы своих управляющих компаний, просто по протоколу, где стоят две непонятных подписи, исключают дом из реестра лицензий".

В Инспекции жилищного надзора пояснили, что если поступивший документ соответствует имеющимся требованиям - есть подписи и прочее, то нет оснований не брать его в работу или идти проверять. При этом, по словам директора УК «ЭКВО» Николая Косякова, его протоколы проверяют сразу с выходом на дома, а протоколы других компаний сразу ставят им в реестр.

Также жители сообщили, что один из сотрудников инспекции, они сфотографировали его удостоверение, ходил по домам и агитировал за другие управляющие компании, что в инспекции частично не отрицают.

Александр Евсюков, и.о. начальника ИГЖН Пермского края: "С данным должностным лицом проведена беседа, факт агитации за другую управляющую компанию он отрицает, а в части того, что должностное лицо предоставил своё удостоверение, это его обязанность".

Так что сейчас и представители управляющей компании «ЭКВО» и собственники уверены, что правоохранительные органы и суд привлекут к ответственности всех причастных лиц, совершивших подлог, и обяжут соблюдать права собственников многоквартирных домов.

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 31.05.2018 в 11:23 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми открыли трехдневный фестиваль «Прикамские вечера»

Пермскому суворовскому училищу подарили ракетную установку «Тополь»

Начинающие политики делятся опытом

На Транссибе движение переключили на новый путепровод

Дети под контролем

40 лет фокусов

Пострадавшим в ДТП с маршруткой выплатят страховку

Фестиваль «Компрос»: В Пермь приехали поэты со всей страны

Утверждены новые правила размещения киосков

Пермский театр кукол завершил 81 творческий сезон


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми открыли трехдневный фестиваль «Прикамские вечера»

Обратите внимание

в Перми

Пермяки стали заложниками коммунальной войны

В Перми очередной виток войн управляющих компаний. Дошло до того, что подделываются подписи умерших жильцов.
31.05.2018 в 11:23

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В Перми открыли трехдневный фестиваль «Прикамские вечера»

В филармонии состоялся концерт Большого симфонического оркестра имени Чайковского под руководством легендарного дирижера Владимира Федосеева.
31.05.2018 в 11:02

Метки: в Перми, Культура, Общество

С Новым летом!

В пермском Доме офицеров состоится отчётный концерт авторского театра Арнольда Райника «Ляллен».
31.05.2018 в 10:43

Метки: в Перми, Общество, Культура

Пермскому суворовскому училищу подарили ракетную установку «Тополь»

От жд вокзала до своего постоянного места базирования боевая установка доехала своим ходом.
31.05.2018 в 10:20

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, В России

Кактус пахнет шоколадом: В Ботаническом саду расцвела «царица ночи»

В дикой природе растение встречается только в теплом климате на американском континенте.
31.05.2018 в 10:00

Метки: в Перми, Общество

В России

Пермскому суворовскому училищу подарили ракетную установку «Тополь»

От жд вокзала до своего постоянного места базирования боевая установка доехала своим ходом.
31.05.2018 в 10:20

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, В России

«Щит России»: жюри предстоит большая работа

В Перми прошло первое организационное собрание 21 Межрегионального фестиваля «Щит России».
30.05.2018 в 15:06

Метки: в Перми, Общество, В России

На защите исторической памяти

С 20 по 22 июня в Перми пройдёт 21 фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России».
29.05.2018 в 17:53

Метки: в Перми, Общество, В России

Знание - сила: Пермские выпускники сдают ЕГЭ

Всего в Пермском крае ЕГЭ пишут почти 13 тысяч человек.
29.05.2018 в 11:06

Метки: в Перми, Общество, В России, в Пермском крае, Образование

Кубок мира по спортивному дайвингу принес урожай наград

Пермяки завоевали 14 золотых медалей на клубном Кубке мира по спортивному дайвингу.
28.05.2018 в 15:50

Метки: в Перми, В России, Спорт, В мире

Лента новостей RSS каналы

Пермяки стали заложниками коммунальной войныПермяки стали заложниками коммунальной войны

В Перми открыли трехдневный фестиваль «Прикамские вечера»В Перми открыли трехдневный фестиваль «Прикамские вечера»

С Новым летом!С Новым летом!

Пермскому суворовскому училищу подарили ракетную установку «Тополь»Пермскому суворовскому училищу подарили ракетную установку «Тополь»

Кактус пахнет шоколадом: В Ботаническом саду расцвела «царица ночи»Кактус пахнет шоколадом: В Ботаническом саду расцвела «царица ночи»

Начинающие политики делятся опытомНачинающие политики делятся опытом

На Транссибе движение переключили на новый путепроводНа Транссибе движение переключили на новый путепровод

Дети под контролемДети под контролем

40 лет фокусов40 лет фокусов

Пострадавшим в ДТП с маршруткой выплатят страховкуПострадавшим в ДТП с маршруткой выплатят страховку

В прикамской колонии вербовали в террористыВ прикамской колонии вербовали в террористы

Фестиваль «Компрос»: В Пермь приехали поэты со всей страныФестиваль «Компрос»: В Пермь приехали поэты со всей страны

Утверждены новые правила размещения киосковУтверждены новые правила размещения киосков

Пермский театр кукол завершил 81 творческий сезонПермский театр кукол завершил 81 творческий сезон

Куда отправить летом чадоКуда отправить летом чадо

В результате пожара в автосервисе погиб человекВ результате пожара в автосервисе погиб человек

Пермский ансамбль стал полуфиналистом всемирного телеконкурсаПермский ансамбль стал полуфиналистом всемирного телеконкурса

На здании нового терминала аэропорта появилось названиеНа здании нового терминала аэропорта появилось название

«Щит России»: жюри предстоит большая работа«Щит России»: жюри предстоит большая работа

Камская ГЭС открыла затворы плотиныКамская ГЭС открыла затворы плотины

Вместе - в цифровое будущееВместе - в цифровое будущее

Пермяки стали реже смотреть телевизор и больше общаться с семьейПермяки стали реже смотреть телевизор и больше общаться с семьей

В Прикамье ожидаются заморозкиВ Прикамье ожидаются заморозки

«Я умею плавать»: в бассейне БМ подвели итоги года«Я умею плавать»: в бассейне БМ подвели итоги года

Из шишек варенье достойно восхищеньяИз шишек варенье достойно восхищенья

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную