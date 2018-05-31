Пермяки стали заложниками коммунальной войны

Стихийный митинг устроили жители в Индустриальном районе Перми. Их дома неожиданно стали переходить от управляющей компании, где они были всегда, к другим, никому не известным. Говорят, что в общих собраниях собственников квартир, где, якобы, принимались такие решения, никто участия не принимал. А в протоколах и вовсе иногда стоят подписи давно умерших людей.

Елена очень удивилась, когда узнала, что она, оказывается, была секретарём общего собрания собственников их дома на Леонова, 60, на котором якобы решался вопрос смены управляющей компании.

История оказалась не единичной. Жители трёх десятков домов узнали, что без их ведома их дома переходят от компании ЭКВО к УК «Домстрой», «Доммастер» и «Гранит».

Люди якобы оставляли свои подписи в протоколах общего собрания. Однако, по заверениям представителей управляющей компании, на самом деле такого не было.

Сотрудники УК ЭКВО и сами жители, говорят о том, что налицо обман. Но такие протоколы от компаний поступают в Инспекцию государственного жилищного надзора и берутся в работу, однако, даже должных уведомлений ЭКВО на руках не имеет.

Николай Косяков, директор УК «ЭКВО»: "Мы получили пустой конверт от компании «Домстрой», одна из трёх управляющих компаний, дальше этот протокол общего собрания у них оказывается в Инспекции государственного жилищного надзора".

А есть ещё и признаки просто грубой работы. Нам показали один из протоколов, где секретарём собрания, в марте этого года, значится собственник Волкова, а затем предъявили справку - женщина умерла 8 февраля 2014 года.

И это проблема не только компании ЭКВО, практика оказалась распространённой. В УК «Этажи» директор рассказала о том, что в такой ситуации у них оказалось 8 домов в разных районах Перми.

Наталья Крючкова, директор УК «Этажи»: "Инспекция, получая протокол собрания, непонятно как проверяя его или не проверяя, я сомневаюсь вообще в этой процедуре, что они вообще что-то делают, лоббируя интересы своих управляющих компаний, просто по протоколу, где стоят две непонятных подписи, исключают дом из реестра лицензий".

В Инспекции жилищного надзора пояснили, что если поступивший документ соответствует имеющимся требованиям - есть подписи и прочее, то нет оснований не брать его в работу или идти проверять. При этом, по словам директора УК «ЭКВО» Николая Косякова, его протоколы проверяют сразу с выходом на дома, а протоколы других компаний сразу ставят им в реестр.

Также жители сообщили, что один из сотрудников инспекции, они сфотографировали его удостоверение, ходил по домам и агитировал за другие управляющие компании, что в инспекции частично не отрицают.

Александр Евсюков, и.о. начальника ИГЖН Пермского края: "С данным должностным лицом проведена беседа, факт агитации за другую управляющую компанию он отрицает, а в части того, что должностное лицо предоставил своё удостоверение, это его обязанность".

Так что сейчас и представители управляющей компании «ЭКВО» и собственники уверены, что правоохранительные органы и суд привлекут к ответственности всех причастных лиц, совершивших подлог, и обяжут соблюдать права собственников многоквартирных домов.