В Перми открыли трехдневный фестиваль «Прикамские вечера»

В Перми открылся трехдневный фестиваль "Прикамские вечера". В Пермской филармонии состоялся первый концерт Большого симфонического оркестра имени Чайковского под руководством легендарного дирижера Владимира Федосеева. Это большой музыкальный подарок от компании «ЛУКОЙЛ».

1 июня концерт будет бесплатным. Количество мест ограничено. Скорее всего, попасть всем в зал не удастся, но для этого сделано специальное предложение для тех, кто хочет посмотреть на таких именитых оперных певцов, как Алексей Татаринцев и Василий Ладюк. Прямая трансляция будет организована в Органном зале на Соборной площади, можно прийти и посмотреть.

Галина Кокоулина, директор Пермской краевой филармонии: "Это гениальный дирижер, великолепный оркестр, они очень много гастролируют по всему миру. Планы расписаны на пять лет вперед".

Нелли Алекперова, президент благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» отметила: "Мне нравится Пермь. Мы были и в малых городах и в больших, а то, что сегодня совершенно нетрадиционный концерт, а с привлечением всего населения края, это делает, конечно, честь и для пермяков, и для нас, что у нас такая сегодня огромная аудитория".