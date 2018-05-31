Пермскому суворовскому училищу подарили ракетную установку «Тополь»
На территории Пермского суворовского военного училища в Звездном торжественно открыли мемориальный комплекс с пусковой установкой «Тополь». Ей присвоено имя первого и единственного маршала Российской Федерации, бывшего министра обороны Игоря Сергеева. Примечательно, что от железнодорожного вокзала до своего постоянного места базирования боевая установка доехала своим ходом.
Николай Братухин, начальник Пермского суворовского военного училища: "Это подарок для нашего училища и элемент музея истории нашего училища".
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