Члены Пермского Молодежного парламента провели проверку питания в летних лагерях при школах. Это стало частью совместной работы с такой же структурой из Ижевска. Начинающие политики делятся опытом.

К меню летнего лагеря в 6-й пермской школе претензий нет. Это один из основных пунктов всех проверок, организованных членами Пермского Молодежного парламента. Первым делом обращают внимание на санитарные документы и качество блюд, по итогам разрабатывают рекомендации для каждой столовой.

Другой проект «Повышение инженерной грамотности молодежи». Такие уроки труда обычно обходятся без прогулов. Еще бы - здесь ты и инженер-конструктор, и условный металлург, отливающий деталь. Сейчас в проекте участвует уже 3 пермские школы, а политехнический университет взял на себя общее научное руководство.

Молодежный парламент в Перми появился только три месяца назад. За это время его участники уже проявили заметную активность, запущено 6 законотворческих инициатив, реализуется 2 десятка социально значимых проектов в самых разных сферах.

На второе заседание городского Молодежного парламента в качестве гостей прибывает делегация из Ижевска. Делятся опытом реализации некоммерческих проектов и здесь же договариваются подписать соглашение о сотрудничестве.

Айна Якупова, председатель Молодежного парламента г. Перми: "Два соседних региона с одинаковой повесткой, обмениваемся своими идеями и транслируем их в своих регионах".

Молодежный парламент сейчас работает под эгидой Пермской городской думы. Не иначе - «школа молодого политика».

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Это совершенно новый качественный рывок с точки зрения вовлечения вас молодых в управление нашим городом. В управление там, где мы сегодня действительно можем уже вам доверить".

И социальные инициативы здесь только первый шаг для решения не только молодежных, но и общегородских проблем.