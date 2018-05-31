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На Транссибе движение переключили на новый путепровод

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 Транссиб эстакада

На участке Транссибирской магистрали, которая проходит над улицей Героев Хасана в Перми, накануне вечером переключили электроэнергию со старой ветки. Это позволило перевести все поезда на новую железную дорогу. Как все это ускорит строительство автомобильной трассы?

Будто подмигивая встречающим, первый поезд заезжает на новую эстакаду. 

Работа над проектом началась в марте 2017 года. На первом этапе проложили коммуникации и отсыпали землю, затем появились новые опоры, расставленные почти в три раза шире прежних. Но самое сложное сделали накануне.

C утра, когда укладывали пути и переключали электроэнергию, шёл проливной дождь. Несмотря на погоду, сотрудники железной дороги установили собственный рекорд: на то, чтобы переложить путь со старой площадки на новую, потребовалось всего 12 часов. Движение по Транссибу практически не останавливали.

Артём Панов, заместитель начальника Свердловской железной дороги по Пермскому региону: "Здесь вместе сработали край, город и РЖД. Жители города не почувствовали того самого переключения".

Завораживающий процесс укладки щебня - уже финальная стадия, в остальном всё готово к привычному графику: в сутки здесь проходит более 50 составов.

Теперь дело за дорожными рабочими. "Узкое горлышко" на Героев Хасана должно превратиться в шестиполосные южные ворота Перми.

график

Правда, для этого предстоит набраться терпения в ближайшую неделю: движение здесь будет закрыто несколько часов в день со 2 по 11 июня. Объезд закрытого участка будет осуществляться по Восточному и Южному обходам. А что касается строительства эстакады, здесь пермяки могут делиться опытом с другими регионами.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мало где применяются такие технологии, когда, чтобы расширить движение, не дорога строится, а Транссиб, по сути, меняется на эстакаду. Для сравнения: альтернативный вариант, по оценкам, от 400 до 600 млн рублей, здесь всё сделано за 185 млн рублей".

эстакада

Стоимость всего проекта около 700 млн. Завершить его планируют до конца года, запустить полноценное автомобильное движение чуть раньше - в ноябре.

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 31.05.2018 в 09:14 в рубрике - Вести Пермь

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