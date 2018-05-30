Дети под контролем

В Пермском крае будет создана единая информационная система, чтобы школы и комиссии по делам несовершеннолетних имели всю необходимую информацию о ребенке. Посещает ли он кружки, секции, были ли приводы в полицию, как контактирует с семьей и сверстниками. Эти изменения будут проходить в рамках создания многоуровневой профилактической системы в регионе, которая позволит выявлять риски среди подростков на самых ранних стадиях, когда проблема только начинает появляться.