Дети под контролем
В Пермском крае будет создана единая информационная система, чтобы школы и комиссии по делам несовершеннолетних имели всю необходимую информацию о ребенке. Посещает ли он кружки, секции, были ли приводы в полицию, как контактирует с семьей и сверстниками. Эти изменения будут проходить в рамках создания многоуровневой профилактической системы в регионе, которая позволит выявлять риски среди подростков на самых ранних стадиях, когда проблема только начинает появляться.
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