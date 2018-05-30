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40 лет фокусов

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Пермский иллюзионист Валерий Бастраков отмечает творческий юбилей – 40 лет на сцене. Эту дату Валерий Иванович решил отметить в Европе на международных фестивалях магии. Первый проходил в Чехии, второй - в Италии. Заразился магией Валерий Бастраков еще в детстве, когда в родном городе Чусовом открылся кружок фокусников. На профессиональную сцену же его вывел известный иллюзионист Владимир Данилин. Он был его учителем и наставником. В 1988 году Валерий Бастраков создал свой иллюзионный театр «Улыбка» и вместе с женой Надеждой начал ставить спектакли и придумывать авторские трюки. 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 30.05.2018 в 17:35 в рубрике - Вести Пермь

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