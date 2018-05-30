Пострадавшим в ДТП с маршруткой выплатят страховку
В компании "Транзит", которая обслуживает рейс 7Т, чей микроавтобус накануне утром попал в серьезное ДТП в центре Перми, заявили, что все пострадавшие были застрахованы, поэтому им должны выплатить компенсации. В аварии пострадали два пассажира маршрутки и водитель. Женщина получила серьезные травмы лица и сейчас находится больнице. Остальные отделались ушибами.
Еще раз о деталях произошедшего : на перекрестке улиц Борчанинова и Екатерининская автомобиль "Лексус" протаранил пассажирский микроавтобус, который от удара отлетел на обочину и перевернулся.
По предварительным данным ГИБДД, виновником аварии стал молодой водитель иномарки. Он проехал на красный свет, при этом был пьян и без прав.
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