Фестиваль «Компрос»: В Пермь приехали поэты со всей страны
Пермь стала местом сбора современных поэтов. В краевой столице завершился летний этап фестиваля «Компрос». Более 50 авторов из Перми, Ижевска, Тюмени, Екатеринбурга, Москвы, а также городов Пермского края соревновались за возможность получения предложения от издательств.
Еще одно важное событие «Компроса» - литературное путешествие по Каме. Пятый год подряд поэты отправляются в плаванье на прогулочном теплоходе, где проходит отборочный тур на осенний этап фестиваля. На палубе у свободного микрофона шанс есть у каждого. В этот раз им воспользовались более 20 поэтов, среди них был и пермский режиссер Дмитрий Заболотских. Он прочел свой авторский перевод стихотворения Гете «Рыбак» и вошел в пятерку лучших.
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