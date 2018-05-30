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Утверждены новые правила размещения киосков
На заседании правительства Пермского края утверждены новые правила размещения нестационарных торговых объектов. Они вступают в силу уже через несколько дней - 1 июня. Пока они будут касаться только центрального района города Перми. Остальные муниципалитеты до конца 2018 года должны привести свои документы в соответствие с изменениями. Проект схема вывешивается на сайте муниципального образования, и любой предприниматель может направить свои предложения по размещению подобных объектов. Все изменения будут касаться торговых объектов, которые расположены на муниципальной земле.
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