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Утверждены новые правила размещения киосков

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киоск

На заседании правительства Пермского края утверждены новые правила размещения нестационарных торговых объектов. Они вступают в силу уже через несколько дней - 1 июня. Пока они будут касаться только центрального района города Перми. Остальные муниципалитеты до конца 2018 года должны привести свои документы в соответствие с изменениями. Проект схема вывешивается на сайте муниципального образования, и любой предприниматель может направить свои предложения по размещению подобных объектов. Все изменения будут касаться торговых объектов, которые расположены на муниципальной земле. 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 30.05.2018 в 16:48 в рубрике - Вести Пермь

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← Пермский театр кукол завершил 81 творческий сезон

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