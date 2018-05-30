Пермский театр кукол завершил 81 творческий сезон
Пермский театр кукол завершил 81 творческий сезон. Тем не менее, впереди у артистов - много работы. Гастроли в Сибирь, подготовка премьеры, а также - июньские спектакли для пермских детей. Подробности - в сюжете Светланы Бельской.
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