Куда отправить летом чадо

Этим летом в детских лагерях отдохнут 280 тысяч прикамских школьников - вопросы летней оздоровительной кампании обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Участие в обсуждении принял губернатор региона Максим Решетников.

Большинство детей отдохнут на площадках с дневным пребыванием - в так называемых пришкольных лагерях (их в регионе около тысячи), тем не менее самое пристальное внимание уделяется лагерям загородным (таких откроется около 50ти). Их проверяют все надзорные ведомства - МЧС, Госпожнадзор, эпидемиологи и т.д.

Задать любой вопрос по летнему отдыху с сегодняшнего дня можно по телефонам «горячей линии». Специалисты будут принимать звонки в рабочее время до 11 июня.

Новшество этого года - абсолютно каждый лагерь должен получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Узнать о его наличии или отсутствии любой родитель может на сайте «Пермские каникулы».

Павел Фокин, министрсоциальногоразвитияПермскогокрая: «Нахождение в реестре лагеря говорит о том, что лагерь безопасен, проверен надзорными органами, т. е. можно смело отправлять ребёнка в лагерь. Кроме того, на сайте «Пермские каникулы» можно выбрать интересную программу, интересные смены. Т.е. вся содержательная часть на этом сайте тоже присутствует»".

«Горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха (до 11 июня):

8 (342) 239-35-53 – отдел защиты прав потребителей;

8 (342) 239-35-75 - отдел надзора по гигиене детей и подростков;

8 (342) 239-35-54 - отдел надзора по гигиене питания.