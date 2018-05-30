В Мотовилихе в результате пожара в автосервисе погиб человек, сообщают в МЧС. Горел пристрой двухэтажного здания по адресу Ким 41. Насколько сильным был огонь, можно судить по видео, снятому очевидцами происшествия. Мужчину обнаружили огнеборцы внутри помещения во время тушения. В этот момент он был еще жив и умер уже во время реанимационных мероприятий. Он получил сильное отравление продуктами сгорания. Кроме того, огнеборцам вовремя удалось вынести из горевшего автосервиса два баллона, один из которых был с пропаном. Тем самым удалось избежать более серьезных последствий пожара.