Пермский ансамбль стал полуфиналистом всемирного телеконкурса

Пермский ансамбль «Ярмарка» вышел в полуфинал первого всемирного телевизионного конкурса по народной хореографии «Folk of Dance». Отборочный тур прошел в Ижевске. 13 хореографических коллективов из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии и Перми выступали в номинациях: «Народный танец» и «Народный танец. Стилизация». Ансамбль «Ярмарка» показал зрителям и жюри два номера – «Казачью темницу» и «Уральскую праздничную», став победителем отборочного тура с результатом 57 баллов из 60 возможных. «Ярмарке» вручили сертификат на участие в полуфинале проекта в феврале 2019 года. Конкурс пройдет в Москве в съемочных павильонах Главкино.