На здании нового терминала аэропорта появилось название
На фасаде нового терминала международного аэропорта "Пермь" появилось название «Большое Савино». Именно ему отдали предпочтение большинство участников голосования по выбору имени новому терминалу, которое проходило на сайте «Управляем вместе». Напомним, новый терминал аэропорта открылся в Перми 30 ноября. Первое время он обслуживал только внутренние рейсы, но недавно получил лицензию на обслуживание международных полетов.
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