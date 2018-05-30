«Щит России»: жюри предстоит большая работа
В Перми прошло первое организационное собрание 21 Межрегионального фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопередач «Щит России». Он пройдет в Перми с 19 по 21 июня. Основная идея фестиваля неизменна - активизация работы средств массовой информации по созданию телевизионных и радиопередач, освещающих значимые события военной истории Отечества, пропаганда и изучение российской военной истории, подвигов участников военных действий.
Василий Лунев, руководитель ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе»: "Военно-патриотическое воспитание неразрывно связано с защитой родины. «Щит России» - тематика, которая волнует всех жителей Пермского края и всей РФ".
Традиционно соревноваться участники будут в 7 номинациях. Жюри предстоит нелегкая задача - оценивать будут режиссуру, операторское и репортерское мастерство, качество сценария и не только. Творческие работы на конкурс принимаются до 10 июня включительно.
Игорь Южанинов, директор филиала ВГТРК ГТРК "Пермь": "Тема достаточно масштабная, но она вызывает интерес у профессионального сообщества. Коллегам интересно приезжать на этот фестиваль, участвовать, побеждать, общаться, заряжаться энергией, получать знания - это главное".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Вместе - в цифровое будущее
«Я умею плавать»: в бассейне БМ подвели итоги года
«По вере вашей да будет вам»
«ВТБ» подвел итоги за первый квартал
Почту России ждет глобальная реорганизация
В Перми презентовали стратегию безопасности дорожного движения
В Звездном откроют мемориал с «Тополем»
Лишенный прав водитель «Лексуса» протаранил маршрутку
Считайте ступени: Лифты починили, но эксплуатировать запретили
В Перми горело здание по ул. Ким, 41
Добавить комментарий: