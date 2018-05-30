«Щит России»: жюри предстоит большая работа

В Перми прошло первое организационное собрание 21 Межрегионального фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопередач «Щит России». Он пройдет в Перми с 19 по 21 июня. Основная идея фестиваля неизменна - активизация работы средств массовой информации по созданию телевизионных и радиопередач, освещающих значимые события военной истории Отечества, пропаганда и изучение российской военной истории, подвигов участников военных действий.

Василий Лунев, руководитель ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе»: "Военно-патриотическое воспитание неразрывно связано с защитой родины. «Щит России» - тематика, которая волнует всех жителей Пермского края и всей РФ".

Традиционно соревноваться участники будут в 7 номинациях. Жюри предстоит нелегкая задача - оценивать будут режиссуру, операторское и репортерское мастерство, качество сценария и не только. Творческие работы на конкурс принимаются до 10 июня включительно.

Игорь Южанинов, директор филиала ВГТРК ГТРК "Пермь": "Тема достаточно масштабная, но она вызывает интерес у профессионального сообщества. Коллегам интересно приезжать на этот фестиваль, участвовать, побеждать, общаться, заряжаться энергией, получать знания - это главное".