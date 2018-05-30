Подведены итоги уральского и регионального этапов всероссийского конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее», который проводится компанией «Ростелеком» в седьмой раз. Из 66 работ жюри отобрало лучшие за период с апреля 2017 по март 2018 года. Среди призёров конкурса оказались и сотрудники компании ГТРК «Пермь», всего шесть человек. Церемония награждения прошла в том числе и в формате видеосвязи - с участием Перми, Березников, Лысьвы, Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и других городов.

Роман Сандалов, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Конкурс развивается, мы это видим. Публикаций становится все больше. Это действительно радует, Екатеринбург начинает нам уже завидовать, у нас есть серьезные призеры, которые уже будут представлять край в Москве, и сегодня являются победителями по всему Уралу".