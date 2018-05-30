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«Я умею плавать»: в бассейне БМ подвели итоги года

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бм

Как минимум 600 ребят научились уверенно держаться на воде перед летним сезоном. Ежедневные занятия проходили в одном из пермских бассейнов. 

25 метров свободным стилем, после финиша - яркий шарик в руку, на шею медаль: "Я умею плавать". Для малышей 6-7 лет это уже важное достижение.

Тимур Сафаров, участник соревнований "Я умею плавать":

- Мне нравится мой первый тренер Андрей Юрьевич, и нравятся все упражнения, которые он преподавал.

А любимое упражнение есть у тебя?

Тимур Сафаров, участник соревнований "Я умею плавать":

- Плавать на спине.         

В пермском бассейне "БМ" подводят итоги учебного года абонементных групп. Сначала свою первую зачётную дистанцию проплыли малыши из бассейна "Аквамарин".

Наталья Кравченко, менеджер по спорту плавательного комплекса "БМ": "Дети не умели плавать вообще. Сегодня они продемонстрировали нам, как они умеют плавать 25 метров. Любым способом. В координации с работой рук и ног".

Проводив довольных малышей с шариками в руках домой, в водной чаше открыли шлюзы и выпустили на старт ребят постарше. Система та же: свободным стилем, но уже на скорость. Три лучших результата пойдут в зачёт одноимённого первенства. Уже с перспективой на будущее за первыми успехами воспитанников следят тренеры.

Евгений Ларионов, тренер детских групп плавательного комплекса "БМ": "Из них, думаю, будут избираться ребята, которые попадут уже в спортивные группы. И будут заниматься, и защищать честь нашего края".

К спорту высших достижений в плавательном комплексе «БМ» ведёт чётко структурированная лестница. Стадия начального плавания в "БМ", навыки плавания в "Аквамарине", затем говоря языком спортсменов "наматывание километража" в группах. А начало пути положено на таком итоговом первенстве.

300 малышей аквамаринок, 300 из среднего звена, итого 600 ребят как минимум уверенно научились держаться на воде перед летним сезоном на открытой воде. А это, пожалуй, важнейшее достижение за год. Родители, с радостью и волнением наблюдающие за своими детьми, - лучшее тому подтверждение.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 30.05.2018 в 12:45 в рубрике - Вести Пермь

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