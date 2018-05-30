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← «ВТБ» подвел итоги за первый квартал

«По вере вашей да будет вам»

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икона

В Пермь привезли мощи Николая Чудотворца и Крестителя Господня Иоанна. Это одни из самых почитаемых православных святых. Верующие молятся им о благополучии в семье, при бедности и нужде. Святой Николай покровительствует путешественникам, торговцам, детям и вдовам. Поклониться святыням можно в храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» по адресу Лодыгина, 40а до 24 июня.

Отец Дионисий: "Частички мощей почитаются, потому что святые угодники Божии как раз содержали в себе благодать святого духа, и эта благодать осталась на этих останках. Эта благодать, которая через сосуд изливается, она осталась".

 

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 30.05.2018 в 11:59 в рубрике - Вести Пермь

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← «ВТБ» подвел итоги за первый квартал

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