«ВТБ» подвел итоги за первый квартал

В пермском отделении банка "ВТБ" на пресс-конференции рассказали об итогах работы за первый квартал этого года. Заявлено, что кредитами воспользовались уже более девяти тысяч жителей Прикамья. На первом месте оказались потребительские кредиты. Их выдали свыше пяти тысяч на общую сумму 2 миллиарда 600 миллионов рублей. На втором - ипотечные. Таковых - 915, на полтора миллиарда. Также в тройке лидеров - автокредиты. Их получили 741 раз на 343 миллиона. Причем, предпочтение покупатели отдают отечественным машинам. По сравнению с началом 2017 года, спрос на займы вырос почти на 30%. Сейчас в банке ожидают продолжение спроса на ипотеку.

Светлана Щеголева, управляющий розничным бизнесом банка ВТБ в Пермском крае: "Один из интересных моментов на рынке недвижимости - сравнялись цены на вторичное жилье и новостройку. Разница, 0.3%. Средняя цена на вторичное жилье за квадратный метр в Перми – 52 300 рублей, по стройке – 53 700 рублей. Разрыв практически отсутствует".