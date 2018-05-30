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← В Перми презентовали стратегию безопасности дорожного движения

Почту России ждет глобальная реорганизация

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 почта

В Перми обсудили законопроект глобальной реорганизации Почты России. Сейчас каждый регион вносит по этому поводу свои инициативы и поправки. По задумке, отделений в отдаленных деревнях и селах должно стать больше, а очереди за письмами и посылками - уменьшиться.

Удачного дня Галина Игнатьева желает всем, вне зависимости от того, покупает ли человек проездной или платит за квартиру. Новые услуги появляются почти каждый месяц, и к динамичному труду здесь привыкли.

Галина Игнатьева, начальник отделения связи «Пермь 614000»: "Работа интересная, работать с людьми - сам заряжаешься, с ними пообщался".

Этот настрой понадобится в ближайшее время: новый проект федерального закона предполагает преобразование Почты России в предприятие, 100% акций которого будет принадлежать государству. На селекторном совещании с руководителями почтамтов региона обсудили юридические тонкости и изменения, понятные каждому: к примеру, доступность отделений. Согласно новому документу, расстояние между отделениями должно быть не более 1,5 км в городе и 6 км в сельских территориях.

Виктор Плюснин, депутат Законодательного Собрания Пермского края председатель комитета по развитию инфраструктуры: "Знаем и помним про детские сады, про спортивные сооружения и так далее - про Почту России и про почтовые отделения мы забываем, как правило. И возникают проблемы. Я считаю, что здесь есть точка приложения Законодательного собрания Пермского края совместно с правительством Пермского края".

Замечания и пожелания сотрудников пермской почты на федеральной площадке представит один из авторов проекта, депутат Госдумы Игорь Сапко. Среди них - учитывать, сколько людей живёт рядом с отделениями. Кроме того, законодатели намерены расширить перечень услуг - добавив те, которые сегодня оказывают в многофункциональных центрах.

Игорь Сапко, депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления: "У нас определён срок - до 10 июня, когда в профильный комитет Государственной Думы можно направить поправки. Итог сегодняшней дискуссии - поправки у меня точно будут".

Сейчас в системе почтовой связи работают 350 тысяч человек. Законопроект гарантирует им сохранение рабочих мест. Ну, а любителям писать письма - ту романтику, когда опускаешь конверт в ящик, а через несколько дней кто-то прочтёт эти строки.

 

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 30.05.2018 в 11:10 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми презентовали стратегию безопасности дорожного движения

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